Rottamazione-quater, rata in scadenza il 31 maggio con tolleranza fino all'8 giugno

Nuova scadenza in arrivo per la Rottamazione-quater. Entro domenica 31 maggio 2026 i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle dovranno versare la rata prevista dal proprio piano di pagamento per mantenere i benefici fiscali concessi dalla misura.

Il termine riguarda la dodicesima rata per la maggior parte dei contribuenti, mentre per chi risiede o ha sede nei territori colpiti dall’alluvione indicati nel Decreto Legge n. 61/2023 si tratta dell’undicesima. Alla stessa data sono chiamati al pagamento anche i soggetti riammessi alla definizione agevolata con la Legge n. 15/2025, tenuti a versare la quarta rata.

La normativa prevede cinque giorni di tolleranza e il differimento dei termini in presenza di festività. Per questo motivo saranno considerati validi anche i pagamenti effettuati entro l’8 giugno 2026.

Chi non paga entro la scadenza prevista, oppure versa importi parziali o in ritardo, perde i vantaggi della definizione agevolata. Le somme già corrisposte resteranno comunque acquisite come acconto sul debito residuo.

Il pagamento può essere effettuato tramite banca, uffici postali, tabaccherie, ricevitorie abilitate, sportelli Atm e canali digitali collegati a pagoPa. Restano disponibili anche il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’app Equiclick e gli sportelli territoriali, previo appuntamento.

I moduli necessari per il versamento sono recuperabili nell’area riservata del portale utilizzando Spid, Cie o Cns. Professionisti e imprese possono accedere anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate. È inoltre possibile richiedere copia dei bollettini via e-mail attraverso l’area pubblica del sito allegando un documento di identità.

Sul portale resta disponibile anche il servizio ContiTu, che consente di scegliere quali cartelle o avvisi inseriti nella comunicazione originaria pagare in forma agevolata.

Per aiutare i contribuenti nella gestione delle varie scadenze, l’Agenzia ha pubblicato un calendario aggiornato con tutte le date relative alla Rottamazione-quater, alla riammissione e alla futura Rottamazione-quinquies. Lo strumento permette anche di salvare promemoria sul proprio smartphone e procedere direttamente ai pagamenti online.

La definizione agevolata introdotta con la Legge di Bilancio 2023 riguarda i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La misura consente di pagare soltanto il capitale dovuto e le spese di notifica o di eventuali procedure esecutive, escludendo sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative restano dovuti gli importi principali, mentre vengono cancellati gli interessi aggiuntivi e le maggiorazioni previste nel tempo.