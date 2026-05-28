Dustin Hoffman in Tuner, il thriller sugli accordatori di pianoforti arriva al cinema dal 28 maggio

Dustin Hoffman veste i panni di un esperto accordatore di pianoforti in “Tuner – L’accordatore”, il nuovo thriller diretto da Daniel Roher in uscita nelle sale il 28 maggio. Accanto a lui c’è Leo Woodall, interprete di Niki, un giovane ex talento del pianoforte costretto a rinunciare alla carriera musicale a causa di una grave sensibilità ai suoni.

L’idea del film nasce da un momento difficile attraversato dal regista canadese Daniel Roher, premiato con l’Oscar per il documentario “Navalny” nel 2023. Dopo il successo internazionale, il cineasta si è trovato davanti a un lungo blocco creativo. La svolta è arrivata grazie all’incontro con Peter White, accordatore di pianoforti di Los Angeles, che lo ha colpito per il rapporto quasi spirituale con il suono e con gli strumenti musicali.

Nel film, Harry Horowitz, interpretato da Hoffman, prende sotto la sua guida Niki, giovane prodigio con udito assoluto e iperacusia. Il ragazzo vive costantemente con cuffie protettive per difendersi dai rumori quotidiani, una condizione che lo ha allontanato dalla musica. La sua capacità fuori dal comune finisce però per attirare persone interessate a sfruttare il suo talento per aprire casseforti, trascinandolo in una situazione sempre più rischiosa.

Leo Woodall ha spiegato di aver accettato il ruolo soprattutto per la forza emotiva del personaggio. L’attore ha raccontato di essersi sentito vicino a Niki, un ragazzo che perde ciò che definiva la propria identità. Secondo Woodall, il film affronta il peso psicologico di chi vede sparire il proprio talento o la propria passione.

Per Hoffman il progetto ha avuto anche un valore personale. Il personaggio di Horowitz è stato scritto pensando direttamente all’attore, che da giovane aveva studiato pianoforte al Conservatorio di Los Angeles con l’ambizione di diventare musicista professionista.

L’attore ha ricordato gli anni trascorsi accanto a insegnanti che lavoravano anche come accordatori. Proprio quel legame con il pianoforte lo ha convinto ad accettare il film. Hoffman ha raccontato di aver sempre considerato gli accordatori musicisti di grande livello, spesso poco riconosciuti, ricordando una frase rimastagli impressa negli anni: ogni pianoforte avrebbe un’anima diversa.