Caldo anomalo in Italia, bollino rosso a Roma Bologna Firenze e Torino per le alte temperature

Temperature ben oltre la media sull’Italia, il Ministero della Salute segnala 4 città con bollino rosso per il caldo estremo e rischi anche per le persone sane. Bologna, Firenze, Roma e Torino restano le aree più esposte.

L’ondata di caldo che sta interessando l’Italia porta temperature molto superiori alla media di fine maggio e fa scattare le prime allerte sanitarie del Ministero della Salute. Nella giornata di giovedì 28 maggio sono quattro le città contrassegnate dal bollino rosso, il livello massimo previsto dal sistema di monitoraggio nazionale.

Il livello 3 di allerta riguarda Bologna, Firenze, Roma e Torino. In queste città il caldo può avere effetti sulla salute non soltanto per anziani, bambini piccoli e persone fragili, ma anche per chi non presenta particolari patologie e svolge normali attività quotidiane.

I bollettini diffusi dal Ministero prendono in esame 27 capoluoghi italiani e valutano le condizioni climatiche previste nelle successive 24, 48 e 72 ore. Le ondate di calore vengono segnalate quando per più giorni consecutivi si registrano temperature elevate associate a umidità alta, forte esposizione solare e scarsa ventilazione.

Per la giornata di oggi è previsto anche un bollino arancione a Pescara. Il livello 2 indica condizioni meteorologiche che possono creare problemi soprattutto alle persone più vulnerabili.

Sono invece 21 le città in bollino giallo, livello di pre-allerta. L’elenco comprende Ancona, Bari, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rieti, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

L’unico capoluogo con bollino verde, quindi senza particolari rischi legati alle temperature, è Campobasso.

Per venerdì 29 maggio il quadro meteorologico dovrebbe migliorare in parte. Resta previsto un solo bollino arancione a Genova, mentre le città in giallo scendono a 17. Tra queste figurano Bologna, Firenze, Roma e Torino, che lasceranno quindi il livello massimo di allerta.

Aumentano invece le città in verde, che diventano nove. Oltre a Campobasso, rientrano Ancona, Bari, Brescia, Frosinone, Milano, Trieste, Venezia e Verona.