Caldo record in Italia, da domani bollino rosso a Roma Bologna Firenze e Torino

Caldo intenso su gran parte d’Italia, il Ministero della Salute segnala 14 città con allerta arancione. Da domani Bologna, Firenze, Roma e Torino passeranno al livello massimo con temperature elevate e rischi anche per le persone sane.

L’ondata di caldo che sta interessando l’Italia in questi ultimi giorni di maggio porta le prime allerte elevate della stagione. Nel nuovo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, oggi mercoledì 27 maggio sono 14 le città contrassegnate dal bollino arancione, il livello 2 che indica condizioni meteo con possibili effetti sulla salute delle persone più fragili.

Le città interessate dall’allerta arancione sono Roma, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Rieti, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Le temperature elevate e l’afa stanno interessando soprattutto il Centro-Nord, con valori ben oltre la media del periodo.

Per giovedì 28 maggio il quadro peggiorerà ulteriormente. Per la prima volta dall’inizio della stagione scatterà il bollino rosso in quattro capoluoghi italiani. L’allerta di livello 3 riguarderà Bologna, Firenze, Roma e Torino, dove il caldo potrà avere conseguenze anche sulle persone sane e attive, oltre che su anziani, bambini piccoli e cittadini con patologie croniche.

Aumentano anche le città in bollino giallo, considerate in pre-allerta. Oggi sono otto e comprendono Catania, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Pescara e Reggio Calabria. Domani saliranno a 18 con l’ingresso di Bari, Cagliari, Milano, Trieste, Venezia, Verona e altre località già monitorate nelle ultime ore.

Restano invece poche le città senza criticità segnalate dal Ministero. Nella giornata di giovedì soltanto Ancona, Campobasso, Civitavecchia, Genova e Napoli avranno il bollino verde, associato a condizioni climatiche senza rischi particolari per la salute.