Vallecorsa, ragazzo di 15 anni cade dal balcone di casa e viene trasferito a Roma in eliambulanza

Tommaso, 15 anni, è caduto dal balcone di casa a Vallecorsa ed è stato trasferito d’urgenza a Roma in eliambulanza. Il ragazzo ha riportato gravi traumi dopo un volo di circa otto metri, indagano i carabinieri.

Un ragazzo di 15 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione a Vallecorsa, in provincia di Frosinone. Il giovane, Tommaso, è caduto dal secondo piano dell’edificio facendo un volo di circa otto metri.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio lungo viale Roma, strada centrale del paese ciociaro. Al momento della caduta il ragazzo si trovava in casa con la madre, mentre il padre era al lavoro in un autosalone di Frosinone.

La donna ha chiamato immediatamente i soccorsi dopo essersi accorta dell’accaduto. Sul posto è arrivata in pochi minuti un’ambulanza del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure al quindicenne, riscontrando subito traumi molto gravi causati dall’impatto al suolo.

Vista la situazione critica, i medici hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento urgente in un ospedale di Roma, dove il ragazzo è stato ricoverato in prognosi riservata.

In viale Roma sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale e della compagnia competente. I militari stanno svolgendo accertamenti per chiarire la dinamica della caduta e ricostruire con precisione quanto accaduto all’interno dell’abitazione.