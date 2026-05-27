Angelina Mango cambia look, capelli borgogna e stile oversize sorprendono i fan

Angelina Mango torna con un nuovo look e riparte dai teatri, i fan faticano a riconoscerla dopo il cambio di stile. La cantante ha mostrato sui social capelli borgogna e outfit oversize durante il ritorno sul palco con il tour Nina canta nei teatri.

Angelina Mango si mostra con un’immagine completamente diversa e sorprende i suoi follower sui social. La cantante ha pubblicato su TikTok un video in cui appare con capelli color borgogna, taglio spettinato con frangia e uno stile più audace rispetto a quello che il pubblico aveva conosciuto durante la sua esperienza ad Amici.

Il cambiamento non riguarda soltanto l’acconciatura. L’artista ha scelto anche outfit oversize e un’estetica più decisa, segnando una netta distanza dal look degli ultimi anni. Nei commenti, molti fan hanno ammesso di aver fatto fatica a riconoscerla, ma la trasformazione ha raccolto numerosi apprezzamenti. Tra i messaggi pubblicati sotto il video, in tanti hanno definito il nuovo stile originale e convincente.

Il nuovo look accompagna anche il ritorno sulle scene di Angelina Mango dopo un periodo lontano dai riflettori. Negli ultimi mesi la cantante aveva rallentato gli impegni pubblici e la musica, scegliendo di prendersi una pausa durata circa un anno.

Ora l’artista è tornata a esibirsi dal vivo con il tour Nina canta nei teatri, partito insieme al nuovo progetto discografico. Prima del rientro sul palco aveva raccontato ai fan le difficoltà vissute nell’ultimo periodo, spiegando che il problema non era legato al successo o agli impegni professionali, ma alla necessità di ritrovare equilibrio e libertà personale.

In una lettera condivisa con il pubblico, Angelina Mango aveva ricordato quanto fosse difficile immaginare un ritorno alla musica dopo quel periodo di stop. Oggi, invece, la cantante ha ripreso il contatto con il palco e con il suo pubblico, inaugurando una nuova fase artistica accompagnata anche da un’immagine completamente rinnovata.