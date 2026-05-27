Papa Leone XIV si ferma in Piazza San Pietro, fedele colto da malore durante l'udienza
Il caldo in Piazza San Pietro provoca un malore durante l’udienza generale, Papa Leone XIV interrompe i saluti e segue i soccorsi fino all’arrivo della sedia a rotelle per il fedele colpito.
Momenti di tensione questa mattina in Piazza San Pietro al termine dell’udienza generale di Papa Leone XIV. Un fedele ha accusato un malore mentre il Pontefice stava salutando i pellegrini presenti sul sagrato, sotto il sole e con temperature elevate.
Secondo quanto mostrato da alcuni filmati diffusi sui social, il Papa si è accorto subito della situazione e ha interrotto il giro tra la folla per avvicinarsi alla persona soccorsa dal personale sanitario vaticano. Leone XIV è rimasto accanto ai soccorritori durante le prime cure, seguendo con attenzione l’evolversi delle condizioni del fedele.
L’uomo, probabilmente provato dal caldo e dalla lunga permanenza in piazza, è stato assistito direttamente sul posto. Solo dopo aver ricevuto rassicurazioni sulle sue condizioni, il Pontefice ha ripreso i saluti ai presenti.
Poco dopo, il personale del Vaticano ha accompagnato il fedele lontano dalla piazza su una sedia a rotelle. Per proteggerlo dal sole, gli operatori hanno utilizzato un ombrello durante il trasferimento.
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