Ultimo sceglie Fabrizio Moro per Tor Vergata, sarà lui ad aprire il concerto del 4 luglio

Ultimo ha annunciato che Fabrizio Moro aprirà il concerto del 4 luglio a Tor Vergata davanti a 250mila persone. Il cantautore romano ha scelto l’artista che lo sostenne agli inizi della carriera per l’unico live previsto prima del suo show.

Fabrizio Moro salirà sul palco di Tor Vergata prima di Ultimo nel grande concerto del 4 luglio a Roma, dove sono attese circa 250mila persone. L’annuncio è arrivato direttamente dal cantautore romano attraverso una lunga lettera pubblicata sui social, dedicata all’artista che considera una figura centrale nel suo percorso musicale.

Ultimo ha raccontato di aver pensato a lungo a chi potesse condividere con lui una serata che definisce la più importante della sua carriera. Tra i tanti nomi incontrati in questi anni, la scelta è ricaduta su Moro, ricordando il sostegno ricevuto agli inizi, quando ancora muoveva i primi passi nella musica.

Nel messaggio pubblicato online, il cantante ha rievocato il concerto al PalaLottomatica di Roma di dieci anni fa, quando fu lui ad aprire un live di Fabrizio Moro. Un ricordo rimasto vivo nel tempo, insieme all’emozione provata prima di salire sul palco davanti al pubblico romano.

Ultimo ha spiegato di non considerare quella di Moro una semplice apertura del suo show. Il cantautore romano avrà infatti uno spazio tutto suo prima dell’esibizione principale e sarà l’unico artista ospite della serata. Una scelta voluta per dare valore a un legame artistico e personale nato molto prima del successo.

Nel suo messaggio, Ultimo ha anche parlato della forte emozione con cui sta aspettando il concerto di Tor Vergata. Per il cantante, la presenza di Moro renderà ancora più speciale quella che ha definito “la notte più grande” della sua vita artistica.