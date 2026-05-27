Violenza su una senzatetto a Rovigo, condannato a 8 anni uno dei due aggressori

Una donna senza fissa dimora aggredita e violentata vicino alla stazione di Rovigo è morta mesi dopo. Il Tribunale ha condannato a otto anni uno dei due imputati, un ventenne egiziano ripreso dalle telecamere di sorveglianza.

Il Tribunale di Rovigo ha emesso la prima sentenza per la violenza sessuale di gruppo avvenuta nella notte tra il 13 e il 14 luglio 2025 ai danni di una donna di 50 anni senza fissa dimora. La vittima, già gravemente malata al momento dei fatti, è morta nel febbraio scorso dopo un progressivo peggioramento delle sue condizioni.

Secondo quanto ricostruito durante il processo, la donna si trovava nei pressi della stazione ferroviaria di Rovigo quando sarebbe stata avvicinata da due uomini. Dopo essere stata colpita alla testa, sarebbe stata trascinata con la forza all’interno di un edificio abbandonato nelle vicinanze, dove i due l’avrebbero violentata a turno.

Determinanti per le indagini sono state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona, che hanno permesso agli investigatori di identificare gli aggressori. Il primo imputato, un cittadino egiziano di 20 anni, è stato giudicato con rito immediato e condannato a otto anni di carcere.

La Procura aveva chiesto una pena di nove anni, contestando anche le aggravanti legate alla particolare vulnerabilità della vittima e al luogo isolato in cui si è consumata l’aggressione. Il collegio giudicante ha però ritenuto equivalenti aggravanti e attenuanti, riducendo così la pena finale.

La difesa del giovane aveva chiesto l’assoluzione sostenendo che le prove raccolte non fossero sufficienti a dimostrare la responsabilità dell’imputato.

Il secondo uomo coinvolto, un quarantenne marocchino tuttora detenuto, sarà processato con rito abbreviato. L’udienza è stata fissata per l’8 settembre.

Dopo l’aggressione, la donna aveva rifiutato forme di assistenza e, nei mesi successivi, era stata accolta da alcuni familiari. Le sue condizioni di salute sono poi peggiorate fino alla morte avvenuta a febbraio.