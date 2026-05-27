Ikea apre ai matrimoni low cost, nozze ufficiali nei negozi svedesi il 27 giugno 2026

Ikea aprirà cinque negozi in Svezia ai matrimoni civili il 27 giugno 2026, con buffet e regalo inclusi. L’iniziativa punta a offrire nozze low cost alle giovani coppie alle prese con costi sempre più alti.

Celebrarsi il matrimonio tra cucine componibili, salotti e scaffali in esposizione diventerà possibile, almeno per un giorno. Ikea ha deciso di trasformare alcuni dei suoi punti vendita svedesi in location per nozze civili, offrendo alle coppie la possibilità di sposarsi direttamente all’interno degli store selezionati.

L’iniziativa è stata fissata per sabato 27 giugno 2026 e coinvolgerà cinque negozi in Svezia, nelle città di Malmö, Linköping, Jönköping, Uddevalla e Karlstad. Ogni punto vendita potrà ospitare fino a tre cerimonie ufficiali, per un totale di 15 matrimoni complessivi.

L’offerta pensata dal colosso dell’arredamento comprende non solo la celebrazione del rito civile, ma anche un buffet dedicato agli invitati e un regalo destinato agli sposi. Le coppie interessate dovranno presentarsi con un documento valido, due testimoni e l’autorizzazione matrimoniale da depositare presso l’Agenzia delle Entrate svedese.

La scelta nasce con l’obiettivo di proporre un’alternativa più accessibile ai matrimoni tradizionali, spesso accompagnati da spese elevate per location, ricevimenti e organizzazione. L’azienda punta soprattutto alle nuove generazioni, che sempre più frequentemente rinviano il matrimonio a causa delle difficoltà economiche.

Negli ultimi anni molte coppie hanno scelto formule meno convenzionali per ridurre i costi delle nozze, preferendo cerimonie intime o luoghi insoliti. Con questa iniziativa, Ikea entra direttamente nel settore delle celebrazioni, trasformando per un giorno i propri negozi in spazi dedicati al “sì”.