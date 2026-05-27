Antonella Clerici contro l'eccessiva magrezza, il messaggio social divide sui canoni di bellezza

Antonella Clerici critica i modelli estetici estremi e denuncia sui social il culto dell’eccessiva magrezza. Il messaggio della conduttrice ha raccolto consenso tra gli utenti, che chiedono più attenzione verso un’immagine del corpo sana e reale.

Antonella Clerici prende posizione contro i modelli estetici sempre più estremi legati alla magrezza. La conduttrice televisiva ha pubblicato sul suo profilo X un messaggio diretto sul rapporto con il corpo e sui canoni di bellezza che, secondo lei, stanno diventando sempre più irrealistici.

Nel post, Clerici ha parlato di una “pericolosa deriva” riferendosi alla tendenza a considerare l’eccessiva magrezza come ideale estetico da raggiungere. Senza citare persone o episodi specifici, la presentatrice ha criticato la diffusione di immagini che propongono fisicità molto magre come modello dominante.

“Ognuno è bello nella sua fisicità sana e non forzata”, ha scritto la conduttrice, lanciando un messaggio legato alla body positivity e all’accettazione del proprio corpo senza pressioni o imposizioni estetiche.

Le sue parole hanno generato numerose reazioni sui social. Molti utenti hanno apprezzato l’intervento di Clerici, ringraziandola per aver affrontato un tema considerato delicato, soprattutto in un periodo in cui i modelli proposti online vengono spesso percepiti come lontani dalla realtà.

Il dibattito sui canoni di bellezza continua infatti a occupare spazio sui social network e nel mondo dello spettacolo, dove sempre più personaggi pubblici intervengono per chiedere maggiore attenzione verso un’immagine del corpo più autentica e meno legata agli eccessi.