Pescara, 18enne sequestrato e costretto a prelevare soldi al bancomat sotto minaccia

Un ragazzo di 18 anni è stato sequestrato e rapinato nel centro di Pescara da un giovane che lo ha minacciato per 40 minuti e costretto a prelevare 70 euro al bancomat. I carabinieri stanno cercando il responsabile.

Un ragazzo di 18 anni è stato bloccato e rapinato nel centro di Pescara mentre stava tornando a casa dopo una serata con gli amici. L’episodio è avvenuto sabato sera in corso Vittorio Emanuele, vicino alla sede centrale delle Poste. Il giovane sarebbe stato fermato da un italiano poco più che ventenne, descritto come senza fissa dimora e in evidente stato di alterazione.

Secondo la denuncia presentata ai carabinieri, il ragazzo sarebbe rimasto sotto minaccia per circa quaranta minuti. L’aggressore lo avrebbe costretto a raggiungere uno sportello bancomat e a prelevare 70 euro da consegnargli. Durante quei lunghi minuti, il giovane non sarebbe riuscito a chiedere aiuto né a fuggire per paura delle intimidazioni ricevute.

L’uomo avrebbe fatto leva soprattutto sulla pressione psicologica. Alla vittima avrebbe raccontato di avere precedenti per tentato omicidio e mostrato alcuni tatuaggi legati ai suoi anni trascorsi in carcere. Un comportamento che, secondo il racconto della famiglia, avrebbe terrorizzato il diciottenne.

La madre del ragazzo ha parlato di un’esperienza devastante per tutta la famiglia. La donna ha spiegato che il figlio si è sentito intrappolato e senza possibilità di difendersi. Ha inoltre raccontato di aver scoperto casi simili avvenuti ad altri adolescenti della zona, alcuni dei quali sarebbero stati anche picchiati.

I carabinieri della Compagnia di Pescara hanno avviato le indagini per identificare il responsabile. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area e verificano anche la possibile presenza di complici. L’obiettivo è chiarire se dietro l’episodio ci sia un’attività ripetuta ai danni dei giovani che frequentano il centro cittadino.