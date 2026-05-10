Pescara, 18enne trovato morto accanto allo scooter in via Volta: indaga la polizia stradale

Ragazzo di 18 anni trovato morto a Pescara dopo una caduta con lo scooter. Un passante lo ha visto a terra all’alba in via Volta e ha chiamato i soccorsi, ma i tentativi di rianimazione non sono riusciti.

Un ragazzo di 18 anni è stato trovato senza vita nelle prime ore di domenica 10 maggio 2026 a Pescara, lungo via Volta, nei pressi dell’incrocio con via Tortora. Il corpo del giovane era a terra vicino al suo scooter 125 quando un passante, poco dopo le sei del mattino, ha notato la scena e ha contattato il Nue112.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un’ambulanza medicalizzata. I medici hanno provato a rianimare il ragazzo, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Il decesso è stato constatato direttamente sul luogo dell’incidente.

Le indagini sono affidate alla polizia stradale di Pescara, che sta lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto durante la notte tra sabato 9 e domenica 10 maggio. Secondo i primi accertamenti, il giovane avrebbe perso il controllo dello scooter finendo violentemente sull’asfalto.

Gli investigatori stanno eseguendo rilievi e verifiche per chiarire la dinamica. Al momento, dalle prime informazioni raccolte, non emergerebbero elementi che facciano pensare al coinvolgimento di altri veicoli. Il ragazzo, inoltre, abitava a poca distanza dal punto in cui è stato ritrovato.