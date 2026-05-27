Caroline Tronelli, nuove foto con Emanuele Meneschincheri dopo la storia con Stefano De Martino

Caroline Tronelli è stata fotografata con Emanuele Meneschincheri al Foro Italico e le immagini rilanciano il gossip sulla sua vita sentimentale dopo la fine della relazione con Stefano De Martino.

Caroline Tronelli torna al centro del gossip dopo alcune immagini che la mostrano insieme a Emanuele Meneschincheri. La 22enne napoletana è stata fotografata al Foro Italico accanto al giovane romano e gli scatti hanno subito acceso le indiscrezioni su una possibile nuova relazione sentimentale.

Nelle fotografie pubblicate dal settimanale Chi, tra i due appare evidente una certa confidenza. In uno degli scatti, Emanuele Meneschincheri avvicina la mano al collo della ragazza mentre si china verso di lei. Un gesto che ha alimentato le voci su un legame nato dopo la fine della frequentazione tra Caroline Tronelli e Stefano De Martino.

Emanuele Meneschincheri è figlio di Giorgio Meneschincheri, dirigente medico del Policlinico Gemelli e fondatore del progetto Tennis and Friends. L’iniziativa, che ogni anno coinvolge personaggi dello sport e dello spettacolo, promuove campagne di prevenzione sanitaria attraverso eventi sportivi e attività pubbliche.

Negli ultimi mesi Caroline Tronelli era finita sulle pagine di cronaca rosa per la relazione con Stefano De Martino. I due erano stati paparazzati durante una vacanza trascorsa con amici, ma la storia si era interrotta poco tempo dopo.

Alla base della rottura ci sarebbe stato anche il caso legato alla diffusione online di immagini registrate da telecamere di sicurezza private. I filmati mostravano la coppia all’interno di un’abitazione senza che i due sapessero di essere ripresi. La vicenda è stata segnalata come un grave episodio di violazione della privacy e le indagini proseguono per accertare tutte le responsabilità.