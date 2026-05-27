Microsoft Defender, arriva l'isolamento automatico dei PC compromessi contro ransomware e attacchi

Microsoft Defender introdurrà l’isolamento automatico dei PC compromessi per fermare ransomware e attacchi interni prima che si diffondano nella rete aziendale. La funzione blocca subito le comunicazioni sospette, riducendo i tempi di risposta agli incidenti.

Microsoft Defender for Endpoint sta testando una nuova funzione capace di isolare automaticamente i computer ritenuti compromessi. Il sistema entra in azione senza attendere l’intervento di un analista, bloccando le comunicazioni considerate non essenziali quando rileva attività ad alto rischio.

L’obiettivo è limitare il tempo a disposizione degli aggressori informatici. In caso di ransomware, furto di dati o utilizzo di credenziali rubate, un singolo dispositivo violato può trasformarsi rapidamente in un punto d’accesso verso server aziendali, account cloud e infrastrutture interne.

Con il nuovo meccanismo, il dispositivo sospetto viene separato dalla rete aziendale mantenendo attivi soltanto i collegamenti necessari alle operazioni di gestione e analisi tecnica. In questo modo gli specialisti della sicurezza possono lavorare su un endpoint già contenuto, evitando che l’attacco si espanda ad altri sistemi.

La novità arriva mentre l’ecosistema Microsoft continua a essere uno dei bersagli principali dei cybercriminali. Negli ultimi giorni sono emersi anche nuovi metodi per sfruttare i flussi di autenticazione di Microsoft 365 e ottenere token di accesso persino con l’autenticazione multifattore attiva.

La funzione di isolamento automatico riguarda direttamente gli endpoint aziendali, ma segue la stessa logica di difesa rapida. Nei moderni ambienti digitali, identità utente e dispositivi sono strettamente collegati e i tempi di reazione diventano decisivi per contenere un’intrusione.

Microsoft punta così a ridurre il rischio che un singolo incidente locale possa trasformarsi in un problema esteso all’intera rete aziendale. Un PC bloccato tempestivamente può impedire movimenti laterali, accessi ai file condivisi e compromissioni di altri account interni.

Restano però alcuni possibili problemi operativi. L’isolamento automatico di un computer utilizzato in reparti critici potrebbe interrompere attività produttive o causare disservizi se il rilevamento si rivelasse un falso positivo. Per questo le aziende dovranno definire regole precise, soglie di intervento calibrate e procedure rapide per il ripristino dei dispositivi.

L’automazione non elimina il lavoro dei team SOC incaricati della sicurezza informatica, ma modifica il modo in cui vengono gestiti gli incidenti. Gli analisti possono partire da un sistema già bloccato e da una quantità di eventi più limitata, accelerando le verifiche e riducendo i danni potenziali.