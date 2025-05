Germania, blitz contro rete neonazista minorile: arresti tra i 14 e i 18 anni per attacchi contro migranti

In una maxi operazione antiterrorismo, la Procura Federale e l'Ufficio Federale di Polizia Criminale tedesco hanno arrestato cinque giovani sospettati di far parte di una cellula di estrema destra accusata di pianificare attacchi violenti contro migranti e oppositori politici. Secondo quanto riferisce Spiegel, si tratta di presunti membri o sostenitori del gruppo neonazista Letzte Verteidigungswelle (“Ultima Ondata di Difesa”), considerato dalle autorità un'organizzazione terroristica interna.

Indagati giovanissimi: età compresa tra 14 e 18 anni

I sospetti, tutti minorenni tra i 14 e i 18 anni, sono stati arrestati nei Länder di Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania Anteriore e Assia. Altri tre giovani, tra i 18 e i 21 anni, provenienti da Sassonia e Turingia, si trovavano già in stato di fermo. Le indagini rivelano che il gruppo sarebbe nato non oltre aprile 2024 con l’obiettivo dichiarato di sovvertire l’ordine democratico federale attraverso violenze mirate.

Secondo la nota della procura, i membri dell'organizzazione si identificano come “ultima risorsa” per difendere la cosiddetta “nazione tedesca” da migranti e avversari politici. Il gruppo avrebbe fatto proselitismo sui social media sin dal 2023, attirando giovani in varie regioni della Germania.

Azioni violente già compiute: roghi e danni ingenti

Il gruppo è legato a diversi attacchi, tra cui un incendio doloso avvenuto nell’ottobre 2024 presso il Kultberg di Altdöbern, nel Brandeburgo, dove un edificio è stato gravemente danneggiato, causando perdite per centinaia di migliaia di euro. In quel caso, due quindicenni erano già stati arrestati a febbraio, ma in seguito rilasciati.

Altri gruppi simili, come Jung und Stark, Der Störtrupp e Deutsche Jugend Voran, sono monitorati dai servizi di sicurezza. L’emergere di queste cellule di estrema destra giovanile rappresenta una crescente preoccupazione per le autorità tedesche, soprattutto per il coinvolgimento di minori in attività terroristiche e ideologicamente estremiste.