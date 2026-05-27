The Witcher 3 torna con Songs of the Past, nuova espansione annunciata da CD Projekt RED

Geralt di Rivia tornerà in The Witcher 3 con la nuova espansione Songs of the Past, annunciata da CD Projekt RED dopo oltre dieci anni dall’uscita del gioco. Il DLC arriverà nel 2027 solo su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

CD Projekt RED ha annunciato a sorpresa Songs of the Past, una nuova espansione dedicata a The Witcher 3: Wild Hunt. Il contenuto arriverà nel 2027 e riporterà Geralt di Rivia al centro della scena oltre dieci anni dopo il debutto originale del celebre gioco di ruolo.

L’annuncio è comparso sui canali ufficiali dello studio polacco con una frase che richiama direttamente l’universo narrativo della saga “Il medaglione vibra… può significare una cosa sola!”. In pochi minuti la notizia ha acceso l’entusiasmo della community, che ormai considerava concluso il supporto post-lancio del titolo dopo le espansioni Hearts of Stone e Blood and Wine.

Alla lavorazione partecipa anche Fool’s Theory, team già legato a progetti ambientati nel mondo di The Witcher. CD Projekt RED non ha ancora diffuso dettagli sulla trama, sulle nuove aree o sulla durata dell’espansione, ma ha confermato che ulteriori informazioni arriveranno entro la fine dell’estate.

Songs of the Past sarà pubblicato esclusivamente su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Le versioni per console della scorsa generazione restano escluse, scelta che conferma la volontà dello studio di concentrarsi soltanto sull’hardware più recente.

Gli sviluppatori hanno inoltre anticipato che il prossimo aggiornamento PC introdurrà requisiti hardware più elevati. Secondo quanto comunicato dal team, le modifiche serviranno a garantire prestazioni più stabili e compatibilità con le nuove tecnologie integrate nell’espansione.

Il progetto dovrebbe quindi sfruttare in maniera più avanzata le funzionalità già introdotte con la Complete Edition current-gen, comprese le ottimizzazioni grafiche e il ray tracing. L’obiettivo sembra quello di offrire un contenuto più ambizioso rispetto a un semplice DLC aggiuntivo.

L’annuncio arriva mentre CD Projekt RED continua a lavorare al prossimo capitolo principale della serie The Witcher. Il ritorno di The Witcher 3 con materiale inedito permette allo studio di mantenere viva l’attenzione attorno a uno dei giochi di ruolo più popolari degli ultimi anni, ancora oggi considerato un punto di riferimento per il genere.