Brighton presa d'assalto dal caldo, spiaggia piena e video virale su TikTok

Brighton registra il tutto esaurito in spiaggia con temperature fino a 30 gradi e centinaia di persone sul litorale. Un video pubblicato su TikTok mostra ombrelloni, teli e bagnanti senza più spazio libero sulla celebre spiaggia inglese.

La prima vera ondata di caldo della stagione ha trasformato Brighton in una meta affollatissima nel fine settimana. La celebre località balneare inglese, raggiungibile da Londra in circa un’ora di treno, è stata invasa da centinaia di persone arrivate per trascorrere qualche ora al mare approfittando delle temperature quasi estive.

A rendere ancora più evidente la situazione è stato un video pubblicato su TikTok dall’account “travelthroughwithus”, diventato rapidamente virale. Le immagini mostrano il lungomare completamente occupato da bagnanti, con lettini, teli mare e ombrelloni sistemati uno accanto all’altro senza lasciare praticamente spazio libero.

Nella descrizione del filmato si legge che non era rimasto “nemmeno un singolo sassolino libero”, accompagnando il messaggio con le temperature registrate durante il weekend, comprese tra i 28 e i 30 gradi.

Nel video si vedono persone fare il primo bagno della stagione, gruppi distesi al sole e famiglie sistemate lungo tutta la spiaggia. Il cielo sereno e il caldo insolito per il periodo hanno spinto molti britannici, ma anche diversi turisti, a vivere una giornata che per molti ha segnato l’inizio anticipato dell’estate.