Paola Natalicchio racconta la diagnosi di sclerosi multipla dopo i primi sintomi ignorati

Home / Social News / Paola Natalicchio racconta la diagnosi di sclerosi multipla dopo i primi sintomi ignorati

Paola Natalicchio ha perso improvvisamente la vista da un occhio e, dopo visite rassicuranti ma superficiali, ha scoperto di avere la sclerosi multipla. La diagnosi è arrivata dopo un ricovero urgente al Gemelli di Roma.

Paola Natalicchio racconta la diagnosi di sclerosi multipla dopo i primi sintomi ignorati