Nebraska, cane fa partire un colpo da un pickup e ferisce una donna al semaforo

Un cane lasciato in un pickup in Nebraska ha urtato un fucile carico facendo partire un colpo che ha ferito una donna ferma al semaforo. La vittima è stata colpita a un braccio e trasportata in ospedale senza gravi conseguenze.

Un cane rimasto da solo all’interno di un pickup ha fatto esplodere accidentalmente un colpo di fucile, ferendo una donna che si trovava poco distante. L’episodio è avvenuto sabato 24 maggio a Scottsbluff, città del Nebraska, mentre il proprietario del veicolo era entrato in un minimarket.

Secondo la ricostruzione delle autorità, l’animale si trovava sul sedile posteriore del mezzo e, muovendosi nell’abitacolo, avrebbe urtato un fucile a pompa lasciato all’interno del pickup con un colpo già inserito nella camera. L’arma ha sparato improvvisamente e il proiettile ha attraversato la portiera lato passeggero.

Il colpo ha raggiunto una donna che si trovava ferma al semaforo nelle vicinanze, ferendola a un braccio. La vittima non sarebbe in pericolo di vita ed è stata accompagnata da un familiare al Regional West Medical Center per ricevere le cure necessarie.

Sul posto sono intervenuti gli agenti locali, che hanno avviato gli accertamenti sul caso. Le forze dell’ordine hanno ricordato che in Nebraska è vietato trasportare un fucile carico all’interno di un veicolo. L’indagine resta aperta per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.