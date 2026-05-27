Jannik Sinner da record, quanto guadagna tra sponsor e tornei nel 2026?

Jannik Sinner supera i 30 milioni l’anno dagli sponsor e continua ad aumentare i guadagni grazie ai risultati nei tornei ATP. Il tennista azzurro è tra gli sportivi più ricchi del mondo tra premi e contratti pubblicitari.

Il 2026 di Jannik Sinner continua a viaggiare a ritmi altissimi, sia in campo sia dal punto di vista economico. Dopo il successo contro il francese Clement Tabur al debutto al Roland Garros, il numero uno del tennis mondiale ha aggiunto un altro tassello a una stagione già ricca di vittorie e premi milionari.

Secondo i dati diffusi da Forbes e dai conteggi ufficiali ATP, il tennista altoatesino ha già accumulato circa 65 milioni di euro in montepremi nel corso della carriera. Oltre 6 milioni sono arrivati soltanto nei primi mesi del 2026 grazie ai risultati ottenuti nei principali tornei del circuito.

Sinner ha raggiunto la semifinale agli Australian Open e i quarti di finale all’ATP 500 di Doha, prima di infilare una lunga serie di successi nei Masters 1000. In questa stagione ha conquistato Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e gli Internazionali d’Italia, consolidando il primo posto nel ranking mondiale.

La parte più consistente dei suoi incassi, però, arriva fuori dal campo. Ogni anno il campione azzurro supera i 30 milioni di euro grazie agli accordi commerciali firmati con grandi marchi internazionali. Una cifra nettamente superiore ai premi ottenuti nei tornei.

Tra i contratti più importanti spicca quello con Nike, che garantisce a Sinner circa 15 milioni di euro a stagione. Il tennista è legato anche a Gucci, Rolex, Fastweb e Lavazza, aziende che hanno scelto il suo volto per campagne pubblicitarie e iniziative internazionali.

Negli ultimi mesi il portafoglio sponsor si è ulteriormente ampliato con accordi siglati con Head, De Cecco, Alfa Romeo e Intesa Sanpaolo. La crescita sportiva del numero uno del mondo ha trasformato Sinner in una delle figure più richieste nel panorama pubblicitario internazionale.

Il confronto economico con Carlos Alcaraz, altro protagonista del tennis mondiale, al momento premia nettamente l’azzurro. Lo spagnolo, fermo per infortunio, ha dovuto rinunciare a diversi tornei pesanti dal punto di vista economico. Solo il forfait a Wimbledon gli ha tolto la possibilità di competere per un montepremi che, in caso di vittoria, avrebbe superato i 5 milioni di euro.

La mancata partecipazione ai grandi Slam riduce inevitabilmente gli incassi stagionali di Alcaraz, mentre Sinner continua a raccogliere premi e bonus grazie alla continuità di rendimento. Non sorprende quindi la presenza dell’italiano nella classifica dei 50 sportivi più pagati al mondo.