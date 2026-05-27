Napoli, padre accoltella il figlio di 12 anni e aggredisce i sanitari durante i soccorsi

Un ragazzo di 12 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato accoltellato dal padre in un appartamento di via Vergini, nel centro di Napoli. L’uomo, 35 anni, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate dopo una violenta aggressione avvenuta davanti alla moglie e alle altre due figlie adolescenti.

I primi soccorsi sono arrivati dopo una chiamata al 118 classificata come codice giallo per un presunto dolore toracico. Quando l’equipaggio dell’ambulanza è entrato nell’abitazione, si è trovato davanti una scena drammatica. Martina Salzano, infermiera intervenuta sul posto, ha raccontato di aver visto il bambino disteso a terra in una pozza di sangue mentre la madre, in ginocchio accanto a lui, chiedeva disperatamente aiuto.

Secondo la ricostruzione fornita agli investigatori, tutto sarebbe iniziato con una lite familiare. L’uomo avrebbe aggredito la moglie e il figlio sarebbe intervenuto per difenderla. A quel punto il padre avrebbe colpito il ragazzino con alcune coltellate alla schiena.

La tensione non si è fermata durante i soccorsi. L’infermiera ha spiegato che il padre teneva ancora il coltello in mano mentre il personale sanitario cercava di portare fuori il dodicenne. Durante la discesa dalle scale, l’uomo avrebbe ferito nuovamente il figlio. «Papà, mi fai male, lasciami», avrebbe urlato il ragazzo.

Una volta arrivati in ambulanza, l’aggressione sarebbe continuata. Mentre i sanitari cercavano di stabilizzare il bambino, il 35enne lo avrebbe colpito ancora alla schiena prima di perdere il coltello. Subito dopo avrebbe preso gli aghi cannula presenti nel mezzo di soccorso e li avrebbe usati contro il figlio, l’infermiera e se stesso.

Martina Salzano ha raccontato di essere stata afferrata per la gola e colpita con pugni e calci. L’autista dell’ambulanza è riuscito a bloccare l’uomo evitando conseguenze ancora più gravi. Anche l’infermiera dovrà sottoporsi ad accertamenti clinici dopo l’aggressione subita.

Gli investigatori hanno accertato che il padre avrebbe assunto droga poco prima dell’attacco. Il dodicenne è stato trasferito all’ospedale Santobono con due fendenti che hanno raggiunto il polmone sinistro. Le sue condizioni sono stabili, ma i medici mantengono la prognosi riservata.

Il 35enne si trova ricoverato e piantonato in ospedale in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. Le altre due figlie della coppia, presenti nell’abitazione durante l’aggressione, si erano chiuse in una stanza nel tentativo di sfuggire alla violenza.