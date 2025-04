Tragedia a Belluno: padre accoltella il figlio 17enne e si suicida con un colpo di pistola

Un uomo di 50 anni, Vladislav G., di origine polacca, avrebbe ucciso il figlio di 17 anni accoltellandolo, per poi togliersi la vita sparandosi con un’arma da fuoco. Il presunto caso di omicidio-suicidio si è verificato nel pomeriggio, intorno alle 17, a Oltra, frazione del comune di Lamon in provincia di Belluno. A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, dopo aver sentito delle urla seguite da uno sparo provenire dall’abitazione. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno, che stanno approfondendo l’ipotesi di una tragedia familiare legata a tensioni all’interno della coppia, poiché anche la madre del ragazzo abitava nella stessa casa. I soccorritori del Suem 118 sono arrivati in elicottero, ma per padre e figlio non c’era più nulla da fare.

