Belen Rodriguez dimessa dal Policlinico, Stefano De Martino rinvia Affari Tuoi per assisterla

Belen Rodriguez è stata dimessa dal Policlinico di Milano dopo il ricovero in codice giallo. Stefano De Martino ha raggiunto l’ex moglie subito dopo l’allarme e ha rinviato le registrazioni di Affari Tuoi per starle accanto.

Belen Rodriguez è tornata a casa dopo il ricovero al Policlinico di Milano seguito all’intervento delle forze dell’ordine nel suo appartamento. La showgirl era stata trasportata in ospedale in codice giallo dopo momenti di forte agitazione che avevano spinto alcuni vicini a chiedere aiuto.

L’episodio si è verificato nella mattinata di lunedì, quando gli agenti sono intervenuti nell’abitazione milanese della conduttrice dopo aver sentito urla e lamenti provenire dall’interno. Secondo le informazioni emerse nelle ore successive, le autorità avrebbero contattato all’alba Stefano De Martino per informarlo della situazione e per accertarsi delle condizioni del figlio Santiago, che non si trovava in casa.

Ricevuta la chiamata, il conduttore avrebbe lasciato immediatamente i propri impegni per raggiungere l’ex moglie. Alcuni presenti raccontano che De Martino sia arrivato rapidamente sul posto e che il suo intervento sia stato decisivo anche per convincere Belen a salire sull’ambulanza diretta al Policlinico.

La vicenda ha avuto ripercussioni anche sul lavoro del presentatore Rai. Le registrazioni di Affari Tuoi, previste a Roma al Teatro delle Vittorie, sono state rinviate dopo la sua rinuncia alla trasferta programmata.

Nelle ore successive De Martino avrebbe continuato a seguire da vicino le condizioni della showgirl, tornando in ospedale anche il giorno delle dimissioni. Dal Policlinico di Milano è arrivata la conferma del rientro a casa di Belen Rodriguez dopo la stabilizzazione del quadro clinico che aveva destato forte preoccupazione nelle prime ore.