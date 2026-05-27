Donna aggredita sulla statale 100, il Signal for Help permette ai carabinieri di arrestare il compagno

Una donna aggredita dal compagno sulla statale 100 nel Tarantino è riuscita a salvarsi usando il Signal for Help. I testimoni hanno riconosciuto il gesto internazionale contro la violenza domestica e hanno chiamato i carabinieri.

Una mano alzata e un gesto silenzioso hanno permesso a una donna di chiedere aiuto mentre veniva aggredita dal compagno lungo la statale 100, nel Tarantino. L’episodio è avvenuto durante il rientro da una giornata trascorsa sulla costa di Castellaneta. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’uomo, un 32enne residente in provincia di Bari, avrebbe colpito la donna al volto durante il viaggio.

Dopo essersi fermato in un’area di servizio, avrebbe continuato a insultarla e le avrebbe sottratto il cellulare per impedirle di contattare il numero di emergenza. In quel momento la vittima ha notato un’auto parcheggiata poco distante e ha mostrato il Signal for Help, il gesto internazionale utilizzato per segnalare situazioni di violenza domestica senza attirare l’attenzione dell’aggressore.

Le persone presenti nell’altra vettura hanno riconosciuto immediatamente il segnale e hanno chiamato il 112, seguendo l’auto della coppia senza perderla di vista. Poco dopo il 32enne avrebbe imboccato una strada di campagna dove, stando agli investigatori, avrebbe afferrato la donna per il collo minacciandola di morte.

La vittima è riuscita a liberarsi fingendo un malore. Approfittando di un momento di distrazione dell’uomo, ha raggiunto l’auto dei testimoni che stavano aspettando l’arrivo delle forze dell’ordine. I carabinieri della Compagnia di Massafra sono intervenuti poco dopo, bloccando il 32enne.

La donna presentava ferite al volto e al collo ed è stata accompagnata all’ospedale di Castellaneta per le cure mediche. L’uomo è stato arrestato con le accuse di atti persecutori, violenza privata e lesioni personali ed è stato trasferito nel carcere di Taranto.

Il Signal for Help è nato durante la pandemia per consentire alle vittime di violenza domestica di chiedere aiuto anche in presenza dell’aggressore. Il gesto, diffuso dalla Canadian Women’s Foundation e adottato in molti Paesi, si esegue mostrando il palmo della mano, piegando il pollice verso il centro e chiudendo le altre dita sopra. Non richiede parole né telefono e può essere riconosciuto rapidamente da chi assiste alla scena.