Chi l'ha visto, nuovi sviluppi sul caso Barbara Corvi nella puntata del 27 maggio

La scomparsa di Barbara Corvi a Chi l’ha visto su Rai 3 mentre la Procura di Terni riapre le indagini sull’ex marito e l’ex cognato. La trasmissione si occuperà anche dei casi di Pollena Trocchia e Sandra Casagrande.

Torna questa sera su Rai 3 un nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto”, il programma condotto da Federica Sciarelli in onda dalle 21.20. Al centro della puntata ci sarà ancora una volta il caso di Barbara Corvi, la donna scomparsa da Amelia nel 2009 e mai ritrovata.

La Procura di Terni ha aperto una terza indagine sulla vicenda. Nel registro degli indagati compaiono di nuovo l’ex marito della donna e l’ex cognato. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire chi abbia inviato alcune cartoline da Firenze fingendosi Barbara, con l’obiettivo di far credere a un allontanamento volontario e sviare le indagini.

Nel corso della trasmissione verrà ascoltata anche la versione di Roberto Lo Giudice, che continuerà a sostenere la propria estraneità ai fatti. Il programma proverà a ricostruire i passaggi ancora oscuri legati alla sparizione della donna e agli eventuali tentativi di depistaggio.

Spazio anche al caso dell’uomo che ha confessato l’omicidio di due donne a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. L’uomo ha dichiarato agli investigatori di non conoscere le vittime e di averle incontrate casualmente alla fermata dell’autobus. Gli inquirenti stanno verificando il suo racconto e non escludono che possano emergere altri episodi collegati.

La puntata tornerà inoltre sull’omicidio di Sandra Casagrande, assassinata nella sua pasticceria di Roncade, nel Trevigiano, nel 1991. A distanza di 35 anni, il caso è stato riaperto dopo nuovi accertamenti scientifici. Il sangue repertato sulla scena del delitto sarebbe compatibile con un uomo del posto che all’epoca dei fatti era molto giovane e che continua a negare qualsiasi coinvolgimento.

Come accade in ogni puntata, “Chi l’ha visto” darà spazio anche agli appelli dei familiari di persone scomparse, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni inviate dai telespettatori.