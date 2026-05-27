Gaza, Israele annuncia l'uccisione del capo militare Hamas Mohammed Odeh

Israele ha annunciato l’uccisione di Mohammed Odeh, nuovo capo militare di Hamas, in un raid a Gaza City. Nell’attacco sono morte sei persone e un comandante delle Brigate Al-Qassam è rimasto gravemente ferito.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha confermato l’uccisione di Mohammed Odeh, indicato come nuovo comandante dell’ala militare di Hamas, durante un attacco condotto a Gaza City. Secondo quanto dichiarato da Katz, l’operazione rientra nella strategia israeliana contro i responsabili dell’attacco del 7 ottobre.

Nel messaggio diffuso dopo il raid, il ministro ha ringraziato le Forze di Difesa Israeliane e lo Shin Bet per quella che ha definito una “brillante esecuzione”, aggiungendo che Israele continuerà a colpire tutti i dirigenti coinvolti negli attacchi contro il Paese.

Fonti di Hamas, citate dal quotidiano arabo A-Sharq Al-Awsat, hanno riferito che nell’operazione è rimasto gravemente ferito anche un comandante operativo dell’apparato di intelligence delle Brigate Al-Qassam.

Secondo una fonte dell’ospedale Shifa di Gaza City, il bilancio dell’attacco nel quartiere di Rimal è di almeno sei morti. La ricostruzione diffusa dal giornale parla di tre missili lanciati da aerei israeliani contro l’appartamento dove si trovava Odeh. Circa venti minuti dopo, un elicottero militare avrebbe colpito un altro edificio situato a poche centinaia di metri di distanza.

Nel frattempo, sul piano diplomatico, il vicepremier e ministro degli Esteri del Pakistan, Mohammad Ishaq Dar, ha incontrato a New York il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Al centro del colloquio gli sforzi per favorire iniziative di pace in Medio Oriente. Il ministero degli Esteri pakistano ha riferito che Guterres ha espresso apprezzamento per il contributo di Islamabad alla sicurezza internazionale.