Gaza, trattative per la tregua: Hamas invia lista ostaggi agli egiziani, escalation militare di Israele in Siria

Continuano le trattative per una tregua nel conflitto tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dal giornale Al-Araby Al-Jadeed e ripreso dal Jerusalem Post, Hamas ha fornito ai mediatori egiziani un primo elenco di ostaggi che potrebbero essere inclusi in un accordo di scambio. Tra questi figurano quattro cittadini statunitensi, anziani e persone malate. Contestualmente, Hamas ha richiesto la scarcerazione di detenuti palestinesi in Israele, presentando una lista dei prigionieri di cui chiede il rilascio.

Oggi è attesa al Cairo una delegazione israeliana per proseguire i negoziati. Nel frattempo, il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha ordinato all’esercito di assumere il controllo completo della zona cuscinetto al confine con la Siria. L’obiettivo è creare una "zona di sicurezza" priva di armi strategiche e infrastrutture terroristiche nella Siria meridionale. Le forze israeliane, durante il fine settimana, sono entrate nella zona demilitarizzata del Golan, segnando il primo ingresso in territorio siriano dall’ottobre del 1973.

Secondo il New York Times, truppe israeliane hanno conquistato punti strategici, tra cui la cima del monte Hermon. Operazioni aeree hanno inoltre colpito obiettivi siriani per neutralizzare risorse militari considerate minacce strategiche. Israele teme che queste risorse possano finire sotto il controllo di gruppi ribelli estremisti.

Israele respinge il rapporto di Amnesty International sulle accuse di genocidio a Gaza - Israele ha definito "inventato" il rapporto di Amnesty International che accusa il paese di genocidio contro i palestinesi nella Striscia di Gaza. Il ministero degli Esteri israeliano ha bollato l’organizzazione come "deplorevole e fanatica", sostenendo che il documento sia "completamente falso e basato su menzogne".

Hamas aperta a proposte di tregua per cessate il fuoco e aiuti a Gaza - Hamas ha dichiarato la propria disponibilità a esaminare qualsiasi proposta che conduca a un cessate il fuoco e alla fine del conflitto nella Striscia di Gaza. Secondo il quotidiano arabo Asharq Al-Awsat, la leadership di Hamas è aperta a discutere iniziative che includano:La protezione del popolo palestineseIl ritiro delle forze israeliane dalla Striscia di GazaIl ritorno degli sfollatiL'ingresso di aiuti umanitariLo scambio di ostaggi con prigionieri palestinesiAl momento, Hamas non ha ricevuto nuove proposte, ma si è detta pronta a valutare iniziative che prevedano un cessate il fuoco e un ritiro graduale di Israele da Gaza, a condizione che vi siano garanzie internazionali per un accordo definitivo.

Israele costruisce nuova barriera per dividere il nord della Striscia di Gaza - Israele ha intrapreso la costruzione di una nuova barriera militare nella Striscia di Gaza, mirata a separare la parte settentrionale dell'enclave palestinese dal resto del territorio. Immagini satellitari mostrano militari israeliani impegnati nella bonifica e nel consolidamento del controllo su un'ampia area nel nord di Gaza.