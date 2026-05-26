Roland Garros, Luciano Darderi batte Ofner in tre set e vola al secondo turno

Luciano Darderi supera Sebastian Ofner al Roland Garros grazie a una prova solida e concreta. L’azzurro chiude il debutto in tre set dopo oltre due ore di gioco e accede al secondo turno dello Slam parigino.

Buona partenza per Luciano Darderi al Roland Garros 2026. Il tennista italiano ha superato l’austriaco Sebastian Ofner nel match d’esordio del torneo parigino, chiudendo la sfida in tre set con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-3 dopo due ore e 23 minuti di gioco.

La partita si è aperta con un primo set molto combattuto. Ofner ha cercato subito di prendere il controllo degli scambi con un tennis aggressivo, mettendo pressione a Darderi soprattutto nei turni iniziali al servizio. L’equilibrio è rimasto costante fino al tie-break, dove l’azzurro ha gestito meglio i punti decisivi riuscendo a chiudere il parziale sul 7-5.

Dopo aver perso il primo set, l’austriaco ha accusato il colpo. Darderi ne ha approfittato immediatamente strappando il servizio all’avversario nelle prime battute del secondo parziale. L’italiano ha aumentato il ritmo da fondo campo e ha mantenuto grande continenza negli errori, conquistando il set con un netto 6-2.

Nel terzo set il copione non è cambiato. Darderi ha continuato a spingere con continuità, senza concedere occasioni concrete a Ofner. Un altro break ha indirizzato definitivamente il match, con l’azzurro che ha chiuso 6-3 conquistando l’accesso al secondo turno del torneo.

Grazie a questo successo, Darderi prosegue il buon momento iniziato agli Internazionali di Roma, dove aveva raggiunto la semifinale. Al prossimo turno del Roland Garros affronterà il vincente della sfida tra Ethan Quinn e Francisco Comesana.