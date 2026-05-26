X Factor, Irama prende il posto di Achille Lauro nella nuova giuria del talent Sky

Irama entra nella giuria di X Factor al posto di Achille Lauro. Sky ha ufficializzato il nuovo volto del talent insieme ai ritorni di Giorgia alla conduzione e degli altri tre giudici già presenti nell’ultima edizione.

Sky ha annunciato il nuovo assetto della giuria di X Factor per la prossima edizione del programma. A occupare il posto lasciato libero da Achille Lauro sarà Irama, che affiancherà Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. Confermata invece Giorgia alla conduzione, per il terzo anno consecutivo.

La scelta di Irama porta nel talent uno degli artisti italiani più ascoltati degli ultimi anni. Il cantante, oggi trentenne, ha costruito una carriera capace di attraversare pop, urban e cantautorato, raccogliendo numeri molto alti sia nelle vendite che sulle piattaforme digitali. Il suo catalogo supera i 2,5 miliardi di stream e comprende diversi dischi di Platino e d’Oro.

Il pubblico lo ha conosciuto ad Amici, ma la consacrazione è arrivata soprattutto grazie al Festival di Sanremo, dove ha partecipato cinque volte. Dopo il successo tra le Nuove Proposte, è riuscito a imporsi stabilmente tra gli artisti più presenti nelle classifiche italiane.

Negli ultimi anni Irama ha ottenuto risultati importanti anche dal vivo. I suoi concerti hanno registrato oltre 230mila spettatori in due anni e l’11 giugno sarà protagonista sul palco dello stadio San Siro di Milano.

Restano confermati gli altri tre giudici già presenti nella scorsa stagione. Francesco Gabbani tornerà al tavolo dopo l’esperienza dell’ultima edizione, forte di una carriera segnata da due vittorie a Sanremo, una tra le Nuove Proposte e una nella categoria principale.

Ci sarà ancora anche Jake La Furia, figura storica del rap italiano, diventato popolare con i Club Dogo insieme a Guè e Don Joe. Per lui sarà il terzo anno consecutivo nel programma.

Nuova conferma pure per Paola Iezzi, che nelle ultime stagioni si è ritagliata uno spazio centrale all’interno del talent grazie alla sua esperienza musicale e alla presenza scenica mostrata durante le puntate.

Alla guida del programma tornerà Giorgia. La cantante continuerà così il percorso iniziato nelle precedenti edizioni, in un ruolo che le ha permesso di affermarsi anche come conduttrice televisiva.