Campobasso, nuova audizione sul caso Di Vita: ascoltata la zia che preparò la torta di Natale

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Madre e figlia morte a Campobasso dopo il pranzo di Natale, convocata anche la zia che preparò la torta. Gli investigatori hanno ascoltato la donna per chiarire alcuni dettagli emersi nelle ultime settimane.

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Proseguono gli accertamenti sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella, decedute dopo il pranzo di Natale a Campobasso. Nel pomeriggio Gianni Di Vita e la figlia Alice si sono presentati nuovamente in questura, dove hanno consegnato spontaneamente i codici di sblocco dei cellulari appartenuti alle due donne. La Procura continua a raccogliere elementi utili per ricostruire le ore precedenti alla tragedia. Intanto si allungano i tempi per conoscere gli esiti definitivi delle autopsie. Dopo la nomina del professor Locatelli come consulente tecnico dell’accusa, la dottoressa Benedetta Pia De Luca dovrà depositare le relazioni medico-legali entro il 30 giugno. Nelle scorse ore gli investigatori hanno convocato anche Isuccia, la zia novantenne di Gianni Di Vita. La donna è rimasta in questura per circa due ore. Gli inquirenti hanno voluto approfondire alcuni aspetti legati alle dichiarazioni rilasciate recentemente ad alcune trasmissioni televisive nazionali, nelle quali aveva parlato di presunti retroscena familiari. L’anziana aveva preparato la torta consumata dalla famiglia durante il pranzo di Natale, dettaglio che ha portato gli investigatori a sentirla nuovamente per chiarire diversi passaggi della vicenda.

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