Victor Udoh morto a 21 anni, il calcio sotto shock per il sospetto avvelenamento

Victor Udoh è morto a 21 anni ad Abuja dopo una serata con amici. Le autorità nigeriane indagano sulle cause del decesso e tra le ipotesi emerse c’è un possibile avvelenamento legato a cibo o bevande.

Il mondo del calcio piange Victor Udoh, attaccante nigeriano scomparso ad appena 21 anni. La notizia è stata confermata dall’Antwerp, club belga nel quale il giovane aveva giocato nella stagione 2024-2025 prima delle esperienze successive in Inghilterra e nella Repubblica Ceca.

Nato in Nigeria nel 2004, Udoh si era trasferito ancora adolescente ad Anversa per entrare nel settore giovanile dell’Antwerp. Con le sue prestazioni aveva attirato l’attenzione di diversi osservatori europei, conquistando nel 2025 il trasferimento al Southampton. Successivamente era approdato allo SK Dynamo Ceské Budejovice.

Il club belga ha diffuso un messaggio di cordoglio sui propri canali ufficiali, esprimendo vicinanza alla famiglia e agli amici del calciatore. Anche il Southampton ha ricordato l’ex attaccante con una nota pubblicata sui social.

La morte di Udoh è avvenuta ad Abuja, capitale della Nigeria. Le circostanze restano ancora da chiarire. Secondo alcune ricostruzioni dei media locali, il giocatore avrebbe trascorso la serata insieme ad alcuni amici prima di essere trovato senza vita il mattino successivo.

Al momento non esiste una comunicazione ufficiale sulle cause del decesso. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbe un possibile avvelenamento legato a cibo o bevande consumate durante la notte. Le autorità locali stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.