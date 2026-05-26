Alcaraz fermato dall'infortunio, lo sfogo mentre Sinner allunga nel ranking Atp

Alcaraz segue da casa i tornei saltati per infortunio e racconta il momento difficile mentre Sinner continua a vincere. Lo spagnolo parla del lungo stop e della voglia di tornare in campo senza forzare i tempi.

Carlos Alcaraz è tornato a parlare pubblicamente dopo settimane lontano dal circuito. Il tennista spagnolo ha partecipato a un evento organizzato dalla fondazione Princesa de Girona, alla presenza del re di Spagna Felipe VI, e ha raccontato le difficoltà vissute durante il lungo stop causato dall’infortunio.

Il numero due del tennis mondiale ha ammesso di vivere con fatica questo periodo, passato a guardare dalla televisione i principali tornei della stagione. Alcaraz è stato costretto a rinunciare prima ai Masters 1000 di Madrid e Roma, poi anche al Roland Garros e a Wimbledon, restando lontano dai campi proprio nei mesi più importanti dell’anno.

“Sto seguendo i risultati da casa e guardo i miei rivali giocare tornei nei quali vorrei essere presente”, ha spiegato lo spagnolo durante l’incontro. Alcaraz ha poi aggiunto di voler affrontare questo momento con pazienza, convinto che il rientro possa regalargli nuove soddisfazioni dopo mesi complicati.

L’assenza del campione iberico ha avuto effetti anche sulla classifica Atp. Nel frattempo Jannik Sinner ha consolidato il primo posto mondiale, aumentando il vantaggio sul rivale fino a quasi tremila punti.

Nei giorni scorsi era stato lo stesso Sinner a commentare la situazione di Alcaraz in un’intervista rilasciata a Paris Match. L’azzurro aveva parlato di una notizia “spiacevole”, spiegando di conoscere bene il collega anche fuori dal campo e di sapere quanto stia soffrendo questo periodo lontano dalle competizioni.

Sinner aveva inoltre invitato Alcaraz a non accelerare il recupero, ricordando come gli infortuni facciano parte della carriera di ogni atleta. Secondo il numero uno del mondo, la priorità per lo spagnolo resta quella di tornare in perfette condizioni fisiche prima di riprendere il calendario agonistico.