Alcaraz domina Doha e allunga nel ranking su Sinner
Carlos Alcaraz conquista Doha battendo nettamente Arthur Fils e aumenta il vantaggio su Sinner. Lo spagnolo domina la finale in 50 minuti e guadagna terreno nel ranking mondiale.
Carlos Alcaraz chiude senza storia la finale dell’Atp 500 di Doha e supera Arthur Fils con un netto 6-2, 6-1. Lo spagnolo impiega appena 50 minuti per prendersi il titolo e rafforzare la propria posizione in cima alla classifica mondiale.
Il successo in Qatar pesa soprattutto in termini di punti. Alcaraz sfrutta al massimo il torneo, migliorando il risultato dell’anno precedente, quando si era fermato ai quarti. Questa volta arriva fino in fondo e incrementa il vantaggio su Jannik Sinner.
Leggi anche: Alcaraz vince Australian Open 2026 e allunga nel ranking Atp Carlos Alcaraz conquista gli Australian Open 2026 battendo Novak Djokovic in finale.
L’azzurro si era presentato a Doha senza punti da difendere. L’uscita ai quarti contro Jakub Mensik gli ha comunque garantito un piccolo bottino, portandolo a 10.400 punti complessivi. Un risultato che lascia margine di crescita nei prossimi mesi.
Alcaraz invece non rallenta. Con il percorso nel torneo qatariota ha accumulato progressivamente punti: prima la semifinale, poi l’accesso all’ultimo atto e infine il titolo. Il totale lo porta a consolidare il primato con un distacco significativo.
La distanza tra i due ora supera i 2.100 punti. Un margine che permette allo spagnolo di restare saldamente numero uno almeno fino al Masters 1000 di Montecarlo, mentre Sinner dovrà inseguire nei prossimi appuntamenti per ridurre il gap.