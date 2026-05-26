Totti alle Maldive con Noemi Bocchi, vacanza e torneo di padel dopo il divorzio da Ilary Blasi

Francesco Totti è partito per le Maldive con Noemi Bocchi pochi giorni dopo il divorzio da Ilary Blasi. L’ex capitano della Roma partecipa a un torneo di padel sull’isola di Alimathà insieme ad altri volti noti del calcio.

Francesco Totti si è concesso qualche giorno alle Maldive insieme a Noemi Bocchi. Il viaggio arriva a breve distanza dalla definizione del divorzio con Ilary Blasi e coincide con la partecipazione dell’ex capitano della Roma alla Gundu Padel Cup 2026, manifestazione sportiva organizzata nell’arcipelago dal 23 al 31 maggio.

Dalle immagini condivise sui social emerge il clima rilassato della vacanza. La coppia si trova sull’isola di Alimathà, location scelta per l’evento che riunisce ex calciatori e appassionati di padel tra mare cristallino, spiagge bianche e giornate dedicate allo sport.

Il torneo vede la presenza di diversi protagonisti del calcio italiano. Tra loro anche Luca Toni, che proprio durante il soggiorno ha festeggiato il suo 49esimo compleanno. L’ex attaccante ha pubblicato un video sui social insieme a Totti e Stefano Fiore mentre i tre si divertono improvvisando quello che hanno definito il “ballo dell’estate”.

Per Totti e Noemi Bocchi si tratta di una pausa lontano da Roma e dall’attenzione mediatica degli ultimi mesi. La trasferta alle Maldive unisce sport e relax in uno degli eventi più seguiti dagli appassionati di padel e dai tanti ex campioni presenti sull’isola.