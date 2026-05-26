Harry e Meghan esclusi dal matrimonio di Peter Phillips, nuovi attriti nella famiglia reale

Harry e Meghan restano fuori dalle nozze di Peter Phillips dopo anni di rapporti freddi con parte della famiglia reale britannica. La coppia non figura tra gli invitati alla cerimonia privata prevista il 6 giugno a Londra.

Il principe Harry e Meghan Markle non parteciperanno al matrimonio di Peter Phillips, figlio della principessa Anna, previsto il 6 giugno nella chiesa londinese di All Saints. L’assenza dei Sussex dalle nozze ha riacceso le tensioni che da tempo dividono il duca di Sussex dal resto della famiglia reale.

Secondo quanto riferito dal conduttore televisivo Mark Dolan a Sky News, la decisione sarebbe legata al timore che la presenza della coppia possa attirare tutta l’attenzione mediatica sull’evento. Dolan ha parlato di un vero e proprio “affronto reale”, spiegando che gli organizzatori avrebbero preferito evitare polemiche e clamore durante una cerimonia privata destinata a riunire numerosi membri della monarchia britannica.

Un conoscente vicino agli sposi avrebbe raccontato a Hello! Magazine che Peter Phillips e Harry non avrebbero più rapporti da diversi anni. I due, secondo la stessa fonte, si sarebbero progressivamente allontanati fino a interrompere ogni contatto personale.

In passato, però, i rapporti apparivano molto diversi. Peter Phillips aveva partecipato al matrimonio di Harry e Meghan nel 2018, mentre il principe Harry figurava tra gli invitati alle nozze della sorella di Peter.

Tra gli esclusi dall’evento ci sarebbe anche il principe Andrea, coinvolto negli ultimi anni nel caso Epstein. La sua presenza sarebbe stata evitata per non creare ulteriori polemiche attorno alla cerimonia. Restano inoltre dubbi sulla partecipazione delle figlie Beatrice ed Eugenie, considerate figure potenzialmente in grado di spostare l’attenzione pubblica dalle nozze alle vicende legate al padre.