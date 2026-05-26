Rafa Nadal, il piede deformato mostrato su Netflix sconvolge i fan del campione spagnolo

Nadal mostra il piede segnato dalla sindrome di Muller-Weiss nella docu-serie Netflix RAFA. Le immagini diffuse prima dell’uscita del documentario rivelano le conseguenze fisiche che l’ex tennista ha sopportato per anni.

Rafa Nadal ha deciso di raccontare anche il lato più duro della sua carriera nella docu-serie RAFA, disponibile su Netflix dal 29 maggio. Le prime anticipazioni diffuse online hanno colpito soprattutto per alcune immagini dedicate alle condizioni del piede sinistro dell’ex tennista spagnolo.

Nel documentario vengono mostrati per la prima volta i danni provocati dalla sindrome di Muller-Weiss, una patologia rara che Nadal affronta da anni. Il problema riguarda l’osso scafoide del piede, compromesso fino a causare una deformazione evidente e dolori continui che hanno accompagnato gran parte della sua attività sportiva.

Le immagini hanno lasciato senza parole molti appassionati di tennis. Il campione maiorchino racconta quanto questa condizione abbia inciso sui movimenti, sugli allenamenti e sulla gestione quotidiana del dolore durante i tornei più importanti della sua carriera.

Nonostante le difficoltà fisiche, Nadal è riuscito a costruire uno dei percorsi più vincenti nella storia del tennis mondiale. Il ritiro ufficiale è arrivato nel settembre 2024, dopo anni trascorsi a convivere con problemi fisici sempre più pesanti.

La serie Netflix alterna momenti privati e successi sportivi, mostrando il dietro le quinte della vita del fuoriclasse spagnolo. Le scene dedicate al piede malformato sono diventate rapidamente le più commentate sui social, tra stupore e messaggi di sostegno rivolti all’ex numero uno del tennis mondiale.