Francesca Scorsese contro gli insulti social, Mi chiamano frigorifero e Miss Piggy

Francesca Scorsese racconta gli insulti ricevuti dopo l’annuncio del ruolo in Mr. & Mrs. Smith. La figlia del regista Martin Scorsese denuncia gli attacchi sul fisico e avverte sui rischi dell’odio online.

Francesca Scorsese ha denunciato pubblicamente gli attacchi ricevuti sui social dopo aver annunciato il suo ingresso nel cast della seconda stagione di Mr. & Mrs. Smith, la serie distribuita da Prime Video. L’attrice e regista ventiseienne, figlia di Martin Scorsese, ha raccontato su TikTok di essere stata travolta da commenti offensivi legati soprattutto al suo aspetto fisico.

Nel video pubblicato online, Francesca ha spiegato di aver letto “i peggiori commenti mai ricevuti” da quando utilizza i social network. Ha parlato di utenti che, secondo lei, usano internet solo per insultare e ferire gli altri, aggiungendo che certi messaggi possono avere conseguenze molto pesanti su chi li riceve.

Tra gli insulti comparsi sotto i suoi contenuti, molti riguardavano il corpo. “Mi hanno paragonata a un frigorifero, mi hanno chiamata Miss Piggy”, ha raccontato. Alcuni utenti le avrebbero scritto anche di avere “una faccia da radio” e di essere “troppo grassa”. Francesca Scorsese ha replicato senza nascondersi: “Non sono la ragazza più magra o più bella del mondo. Sono cicciottella, lo so. E allora?”.

L’attrice ha spiegato di aver già preso le distanze in passato da alcune piattaforme social per via del clima tossico che vi aveva trovato. Ora sostiene di vedere gli stessi comportamenti anche altrove e si domanda come possa essere così difficile, per molte persone, mantenere un atteggiamento rispettoso online.

Francesca Scorsese è la figlia più giovane del regista premio Oscar Martin Scorsese e della produttrice Helen Morris. Nata nel 1999, negli ultimi anni ha iniziato a costruire il proprio percorso nel cinema tra recitazione, regia e direzione creativa. Ha diretto tre cortometraggi e ha recitato anche nella serie “We Are Who We Are” firmata da Luca Guadagnino.

Nel corso di diverse interviste ha affrontato anche il tema del cognome che porta e delle accuse di essere una “nepo baby”. Francesca ha sempre riconosciuto i privilegi legati alla sua famiglia, spiegando però di voler continuare a lavorare con impegno e passione per costruirsi una carriera autonoma nel mondo dello spettacolo.