Francesco Gullo bersagliato sui social: gli insulti per il corpo e lo sfogo contro il bullismo

Francesco Gullo, ex volto di “Campioni, il Sogno”, condivide un ricordo social e viene sommerso da commenti offensivi sul suo aspetto fisico. Replica duramente contro gli insulti e parla di bullismo online e responsabilità collettiva.

Un post nostalgico pubblicato da Francesco Gullo, ex calciatore e protagonista del reality calcistico “Campioni, il Sogno”, ha scatenato una valanga di offese sui social basate sul suo aspetto attuale, con il 45enne che non ha esitato a rispondere alle critiche più dure.

Gullo, noto per aver partecipato al programma televisivo con la squadra del Cervia guidata da Ciccio Graziani nel 2004, ha voluto celebrare quegli anni condividendo immagini dell’epoca e una sua foto recente. Quel gesto, però, ha attirato commenti ironici e offensivi sul suo corpo, con esclusivo focus sul fatto che sia invecchiato o abbia messo qualche chilo rispetto al passato.

Leggi anche Simona Ventura e Giovanni Terzi, minacce e insulti dallo stalker: gli audio e lo sfogo sui social

Secondo l’ex calciatore, il post ha raccolto centinaia di reazioni in cui gli utenti si sono concentrati più sull’aspetto fisico che sul contenuto commemorativo. Gullo ha definito quei messaggi “bullismo”, rimarcando come il suo corpo sia cambiato con gli anni e sottolineando l’inaccettabilità di attacchi simili, soprattutto se rivolti a persone più vulnerabili.

Nel suo sfogo sui social, Gullo ha invitato chi insulta a riflettere sul potenziale impatto di tali commenti: ha osservato che se vittime di offese del genere fossero ragazzine o ragazzini sensibili, le conseguenze potrebbero essere molto gravi. L’ex calciatore ha usato parole forti per stigmatizzare l’atteggiamento di chi giudica e deride in rete.

La vicenda ha acceso un dibattito più ampio sull’atteggiamento degli utenti online verso i cambiamenti del corpo umano e sui limiti del sarcasmo e della critica nei confronti di figure pubbliche. Gullo non ha nascosto la sua frustrazione, parlando di una cultura digitale che tende a punire chi non corrisponde a standard estetici idealizzati.