Napoli, accoltellato mentre difende il padre da una rapina a Ponticelli

Luca Bianchi | 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 46 anni è stato ferito a Napoli mentre interveniva per proteggere il padre da una rapina. L’aggressione è avvenuta di sera a Ponticelli e si è conclusa con una coltellata al braccio e il ricovero in ospedale.

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Napoli, accoltellato mentre difende il padre da una rapina a Ponticelli

Un 46enne è finito in ospedale dopo essere stato colpito con un coltello durante un tentativo di rapina avvenuto nella tarda serata di sabato nel quartiere Ponticelli, a Napoli.

L’episodio si è verificato intorno alle 23:30 in via dei Bronzi di Riace. L’uomo si trovava insieme al padre quando due persone, al momento non identificate, avrebbero cercato di strappargli il telefono.

La reazione e l’aggressione

Nel tentativo di impedire il furto, il 46enne è intervenuto in difesa del genitore. La sua reazione avrebbe provocato la risposta violenta dei malviventi, che lo hanno ferito con una coltellata al braccio sinistro.

Dopo l’aggressione, l’uomo è stato accompagnato al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare, dove è stato medicato e successivamente dimesso.

I carabinieri hanno avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e identificare i responsabili dell’aggressione.

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