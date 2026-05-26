EasyJet sotto indagine Antitrust, nel mirino il costo dei bagagli per i voli andata e ritorno

EasyJet finisce sotto indagine dell’Antitrust per la vendita dei bagagli in stiva online. L’Autorità contesta il sistema usato sul sito e sull’app, che mostrerebbe prezzi medi e opzioni preimpostate per entrambe le tratte.

L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha aperto un’istruttoria nei confronti di easyjet per una presunta pratica commerciale scorretta legata alla prenotazione online dei servizi accessori sui voli.

Secondo quanto contestato dall’Antitrust, la compagnia aerea avrebbe impostato sul proprio sito e sull’app la procedura di acquisto del trasporto bagagli in stiva e delle attrezzature sportive mostrando soltanto un prezzo medio del servizio nei viaggi di andata e ritorno.

L’Authority sostiene inoltre che il sistema proporrebbe automaticamente l’acquisto del servizio per entrambe le tratte, anche quando il passeggero potrebbe aver bisogno del bagaglio soltanto per uno dei due voli.

Per modificare questa opzione, il consumatore sarebbe costretto a interrompere la prenotazione e intervenire manualmente sulla scelta predefinita. Secondo l’Antitrust, questa modalità rischierebbe di creare confusione sul costo reale del servizio relativo a ciascuna tratta.

L’Autorità ritiene che la condotta possa configurare una pratica commerciale ingannevole e aggressiva, facendo riferimento agli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del consumo.

L’avvio dell’istruttoria arriva dopo una precedente attività di moral suasion nei confronti della compagnia, alla quale easyJet non si sarebbe adeguata.