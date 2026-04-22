Booking sotto indagine Antitrust per la promozione delle strutture partner

Booking è finita sotto indagine dell’Antitrust per il modo in cui promuove alcune strutture sulla piattaforma, con sospetti su criteri legati alle commissioni pagate. Le verifiche sono partite dopo controlli della Guardia di finanza.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha aperto un’istruttoria nei confronti di Booking.com e delle società collegate per possibili pratiche commerciali scorrette legate alla visibilità degli hotel e delle altre strutture ricettive presenti sul sito.

Nel mirino dell’Autorità ci sono i programmi “Partner Preferiti” e “Preferiti Plus”, che consentono ad alcune strutture di ottenere maggiore evidenza nei risultati di ricerca. Secondo quanto rilevato, queste strutture beneficerebbero di un posizionamento più favorevole, di elementi grafici più visibili e di messaggi promozionali che ne esaltano qualità e convenienza.

L’Antitrust sospetta però che i criteri di accesso a questi programmi non giustifichino i vantaggi concessi. In particolare, la selezione sembrerebbe premiare soprattutto le strutture disposte a riconoscere commissioni più elevate alla piattaforma, piuttosto che basarsi su parametri oggettivi legati alla qualità dell’offerta.

Questo meccanismo, secondo l’Autorità, potrebbe indurre gli utenti a credere che le strutture evidenziate offrano condizioni migliori rispetto ad altre simili, influenzando le scelte di prenotazione. Il rischio è che i consumatori finiscano per orientarsi verso opzioni mediamente più costose, ritenendole erroneamente più vantaggiose.

Nel corso della giornata precedente all’avvio dell’istruttoria, i funzionari dell’Autorità, affiancati dal Nucleo speciale Antitrust della Guardia di finanza, hanno effettuato ispezioni presso le sedi della società coinvolta.