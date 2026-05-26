Terremoto nel nord del Cile, scossa di magnitudo 6.9 avvertita fino ad Atacama

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito il nord del Cile nel deserto di Atacama. Il sisma è stato avvertito in diverse regioni del Paese, ma le autorità non hanno segnalato vittime né danni gravi.

Un terremoto di magnitudo 6.9 è stato registrato nel nord del Cile nella serata di lunedì. Secondo il Servizio geologico degli Stati Uniti, il sisma si è verificato alle 17.53 ora locale con epicentro nel deserto di Atacama, a circa 31 chilometri dalla città di Calama.

La scossa è avvenuta a una profondità di circa 100 chilometri. Le autorità cilene incaricate della gestione delle emergenze hanno riferito che non risultano feriti né danni rilevanti a edifici o infrastrutture. Esclusa anche la possibilità di tsunami lungo le coste del Paese.

Il movimento tellurico è stato percepito in diverse aree del nord cileno, comprese le regioni di Arica, Tarapacá, Antofagasta e Atacama. Alcuni media locali hanno diffuso immagini girate all’interno di supermercati, dove la scossa ha provocato la caduta di prodotti dagli scaffali.

Il Cile è tra i Paesi con la più alta attività sismica al mondo per la sua posizione lungo la cintura di fuoco del Pacifico. Nel 1960 la città di Valdivia fu colpita dal terremoto più potente mai registrato, con una magnitudo di 9.5 e migliaia di vittime. Un altro violento sisma, di magnitudo 8.8, colpì il Paese nel 2010 causando uno tsunami e oltre 500 morti.