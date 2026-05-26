Donald Trump al Walter Reed, nuovi controlli medici e dubbi sulla salute del presidente Usa

Donald Trump è tornato al Walter Reed per nuovi controlli medici definiti di routine dalla Casa Bianca. La visita riaccende le domande sulla salute del presidente vicino agli 80 anni.

Donald Trump è tornato al Walter Reed Medical Center per una nuova visita medica, la quarta resa nota dall’inizio della sua presidenza. La Casa Bianca ha parlato di controlli programmati e ha escluso segnali di allarme, assicurando che il presidente sta bene.

La scelta dell’ospedale militare, però, ha riaperto il dibattito sulle condizioni fisiche del capo della Casa Bianca. Trump dispone di un’équipe sanitaria interna, ma il Walter Reed offre strumenti diagnostici più avanzati, utilizzati anche per esami preventivi e accertamenti specialistici.

Nella precedente visita, secondo quanto riferito dal medico Sean Barbarella, il presidente era stato sottoposto a una Tac per escludere possibili problemi cardiovascolari. La spiegazione non aveva spento i dubbi, alimentati anche dall’età di Trump, che il 14 giugno compirà 80 anni.

Negli ultimi mesi diversi media americani hanno osservato caviglie gonfie, lividi e cerotti sulle mani del presidente. Alcuni esperti hanno collegato questi segni a possibili disturbi circolatori o ad altre condizioni da approfondire, mentre la Casa Bianca ha respinto ogni ricostruzione critica.

Trump ha reagito con durezza alle domande sulla sua salute, accusando il New York Times e altri organi di informazione di diffondere notizie false per danneggiarlo. Durante la campagna elettorale aveva insistito sulla propria energia fisica e mentale, contrapponendosi spesso a Joe Biden.

Ora il presidente si trova a fronteggiare interrogativi simili a quelli che avevano accompagnato il suo predecessore. La Casa Bianca, per rispondere agli attacchi, ha anche creato ad aprile una pagina chiamata “Wall of Shame”, dedicata ai nomi di chi ha rilanciato dubbi sulle condizioni di Trump.