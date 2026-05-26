Caldo e afa sull'Italia, mercoledì 15 città in allerta arancione secondo il ministero della Salute

Caldo e afa aumentano in tutta Italia già da oggi, con Roma e altre 14 città in allerta arancione entro mercoledì. Le temperature saliranno anche al Sud, mentre il ministero della Salute monitora la situazione con il primo bollettino estivo.

L’estate deve ancora cominciare ufficialmente, ma in molte città italiane è già partita la prima ondata di caldo intenso. Il ministero della Salute ha diffuso il primo bollettino stagionale dedicato alle ondate di calore, con previsioni aggiornate fino a 72 ore su 27 centri urbani monitorati.

La giornata di martedì 26 maggio segna il primo aumento significativo delle temperature, con dodici città contrassegnate dal bollino arancione, livello che indica condizioni meteorologiche capaci di creare effetti negativi sulla salute, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Nell’elenco compaiono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Viterbo.

Nella stessa giornata cinque città restano in fascia gialla, cioè con un livello di rischio più contenuto ma comunque da monitorare. Si tratta di Genova, Latina, Milano, Napoli e Verona. Situazione più stabile invece in dieci città, tutte ancora classificate con bollino verde, tra cui Bari, Palermo, Cagliari e Reggio Calabria.

Il picco dell’afa è previsto per mercoledì 27 maggio, quando le città in allerta arancione saliranno a quindici. A quelle già coinvolte si aggiungeranno anche Latina, Milano e Verona, dove le temperature e il tasso di umidità renderanno il clima più pesante rispetto ai giorni precedenti.

Nel frattempo anche il Sud inizierà a registrare un aumento del caldo. Catania, Messina, Napoli, Pescara e Reggio Calabria passeranno infatti al bollino giallo insieme a Genova. Solo sei città resteranno ancora in verde mercoledì, ovvero Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia e Palermo.

Il sistema di allerta del ministero della Salute utilizza quattro livelli di rischio per indicare gli effetti delle alte temperature sulla popolazione. Il passaggio dal verde all’arancione segnala condizioni climatiche che possono provocare problemi sanitari anche in persone non particolarmente esposte.