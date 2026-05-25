La piccola Lea Stevanovic travolta da un suv a Creazzo, condannato a sei anni il conducente ubriaco

Lea Stevanovic è morta dopo essere stata investita da un suv a Creazzo, il conducente guidava ubriaco. Il tribunale di Vicenza ha condannato a sei anni il 56enne responsabile dell’incidente avvenuto nel febbraio 2025.

Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Vicenza ha condannato a sei anni di carcere Fabio Zattera, 56 anni residente a Creazzo, ritenuto responsabile della morte della piccola Lea Stevanovic. L’uomo era accusato di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza.

L’incidente risale al febbraio 2025. La bambina, 10 anni, si trovava lungo una strada di Creazzo insieme ai genitori e al fratellino più piccolo quando venne colpita dal suv guidato dal 56enne. Dopo l’impatto fu trasportata d’urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza in condizioni disperate.

I medici tentarono di salvarla per tre giorni, ma le ferite riportate nell’investimento si rivelarono troppo gravi. Dopo la morte della figlia, i genitori decisero di autorizzare la donazione degli organi.

Subito dopo lo schianto intervennero i carabinieri di Valdagno, che sottoposero il conducente all’alcoltest. Gli accertamenti rilevarono un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. Secondo quanto emerso durante le indagini, l’uomo appariva confuso e avrebbe avuto difficoltà persino a rendersi conto dell’accaduto mentre rispondeva alle domande dei militari.

La sentenza è arrivata con rito abbreviato. Lea viveva con la famiglia ad Altavilla Vicentina e la sua morte aveva profondamente colpito l’intera comunità del Vicentino.