Alberto Angela racconta la Parigi nascosta, tra castelli storici e luoghi segreti su Rai 1

Alberto Angela porta su Rai 1 la Parigi meno conosciuta tra castelli, arte e luoghi storici. Nella puntata di Ulisse del 25 maggio spazio anche alla moda, alla fotografia e ai sapori simbolo della capitale francese.

Nuovo viaggio per Alberto Angela con “Ulisse - Il piacere della scoperta”, in onda questa sera, lunedì 25 maggio, in prima serata su Rai 1. La puntata sarà dedicata a una Parigi lontana dagli itinerari più battuti, con tappe che attraversano arte, storia, letteratura e tradizioni della capitale francese.

Il percorso parte appena fuori città, dove sorgono residenze celebri come il castello di Vaux-le-Vicomte, legato a uno dei più noti intrighi della corte francese, e il castello di Chantilly, custode della seconda pinacoteca più grande di Francia dopo il Louvre. Proprio qui sarebbe nata anche la famosa crema Chantilly.

Le tele impressioniste prendono vita a Giverny, nella casa di Claude Monet. Il giardino fiorito che circonda l’abitazione del pittore è ancora oggi uno dei simboli più riconoscibili dell’impressionismo francese e ha ispirato molte delle sue opere più celebri.

La puntata entrerà poi nell’Hotel des Invalides, il grande complesso monumentale che ospita la tomba di Napoleone Bonaparte. Spazio anche al museo delle giostre, luogo che conserva antiche attrazioni e atmosfere d’altri tempi.

Nel racconto dedicato alla capitale francese non mancherà il ruolo di Parigi nella nascita della fotografia e del cinema, elementi che hanno contribuito a costruire il mito della “città dell’amore”. Le telecamere seguiranno anche i bouquinistes lungo la Senna, le storiche bancarelle di libri frequentate da lettori e turisti.

Angela visiterà inoltre le case-museo di grandi scrittori francesi come Victor Hugo e Alexandre Dumas, simboli della letteratura dell’Ottocento. Uno spazio sarà dedicato anche alla moda, con una tappa nell’atelier dello stilista Azzedine Alaïa, dove il conduttore incontrerà Carla Sozzani.

Il viaggio si concluderà in uno dei locali storici della città, tra cucina tradizionale e curiosità gastronomiche, alla scoperta dei segreti della celebre crêpe francese.