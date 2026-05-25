I Cesaroni chiudono in anticipo, Mediaset cambia programmazione per gli ultimi episodi

I Cesaroni chiude prima del previsto e Mediaset trasmetterà gli ultimi episodi il 1° giugno. Dopo il buon debutto, la serie con Claudio Amendola ha perso pubblico settimana dopo settimana, mentre crescono le visioni online.

La nuova stagione de I Cesaroni terminerà con una settimana d’anticipo rispetto ai piani iniziali. Mediaset ha deciso di chiudere la programmazione lunedì 1° giugno, quando andranno in onda insieme gli ultimi due episodi della serie diretta e interpretata da Claudio Amendola.

La fiction era partita il 13 aprile con numeri incoraggianti, raccogliendo 3 milioni e 486mila spettatori e uno share del 22,6%. Nelle settimane successive però gli ascolti hanno iniziato a diminuire rapidamente. Il 20 aprile il pubblico è sceso a 2 milioni e 301mila telespettatori, mentre il 27 aprile si è fermato a 2 milioni e 140mila con il 15,2% di share.

Per tentare di rallentare il calo, l’azienda aveva già modificato la strategia di messa in onda. Dal 4 maggio era stato scelto un solo episodio a settimana, anche dopo le critiche arrivate sui social per gli orari ritenuti troppo tardivi. La modifica aveva portato un leggero recupero, con 2 milioni e 730mila spettatori, ma la flessione è ripresa subito dopo.

L’11 maggio la serie ha registrato 2 milioni e 470mila spettatori con il 14,5% di share, mentre il 18 maggio il dato è ulteriormente sceso a 2 milioni e 164mila spettatori e il 13% di share.

Resta incerto anche il futuro della fiction. Gli ascolti televisivi non hanno premiato il ritorno della famiglia della Garbatella, ma i dati delle visualizzazioni su Mediaset Infinity risultano più positivi e confermano una fruizione sempre più spostata verso lo streaming.

Tra le novità previste per i fan della serie ci sarebbe anche l’arrivo dell’intera saga de I Cesaroni nel catalogo internazionale di Netflix, operazione che potrebbe ampliare ulteriormente il pubblico fuori dall’Italia.