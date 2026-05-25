Lambda Garcia a Sogni C…Ostruiti, il racconto dei sogni realizzati e del ruolo più difficile

Lambda Garcia racconta i suoi 20 anni di carriera a Sogni C…Ostruiti e parla del ruolo gay in Juegos de amor y poder. L’attore messicano ha ricordato sogni diventati realtà e la sfida di affrontare temi delicati in tv.

Ultima puntata di stagione per Sogni C…Ostruiti, il programma condotto da Vito Maria Camposeo che ha ospitato l’attore e presentatore messicano Lambda Garcia. Volto noto delle telenovelas latinoamericane, Garcia è conosciuto anche dal pubblico italiano grazie a produzioni come Pasion Morena, Cielo Rojo e Il Signore dei Cieli.

Nel corso dell’intervista, Lambda Garcia ha ripercorso i momenti più significativi della sua carriera iniziata nel 2007. L’attore ha raccontato di essersi avvicinato allo spettacolo quasi per gioco quando aveva appena 14 anni, spinto dalla passione per il teatro musicale e la danza. Solo qualche anno più tardi ha deciso di trasformare quell’interesse in una professione vera e propria.

Garcia ha spiegato di celebrare quest’anno vent’anni di attività artistica tra televisione, teatro e programmi reality. Per lui, però, il traguardo più grande non coincide con la notorietà, ma con la possibilità di lavorare ogni giorno facendo ciò che ama.

Durante la puntata, il conduttore gli ha chiesto quale personaggio sentisse più vicino alla sua personalità. Lambda ha risposto che ogni ruolo interpretato gli ha lasciato qualcosa, sia dal punto di vista umano che professionale. Ha ricordato le difficoltà affrontate in alcuni lavori e il peso emotivo di certe interpretazioni, definite esperienze che continuano ad accompagnarlo.

Accanto a Camposeo erano presenti anche Marco De Santis e Daria Graziosi. Proprio Graziosi ha affrontato il tema del periodo in cui l’attore si era allontanato dalle telenovelas. Lambda ha chiarito che quella scelta era legata ad altri progetti, tra teatro e programmi televisivi molto seguiti in Messico, compresi show culinari e reality.

Parlando della sua esperienza in programmi dedicati alla cucina, Garcia ha ricordato con entusiasmo la partecipazione insieme ad Andrea Escalona. Ha raccontato di vivere la cucina come uno spazio di svago e autenticità, dove mostrarsi senza filtri e imparare anche dalle critiche.

Uno dei momenti più personali della trasmissione è arrivato con il racconto dei sogni che si sono trasformati in realtà. L’attore ha ricordato quando, da bambino, immaginava di vivere in una strada allora completamente vuota. Anni dopo, proprio lì sarebbe stato costruito l’edificio dove si trasferì. Lo stesso, ha spiegato, è accaduto con il desiderio di lavorare a Miami per Telemundo, obiettivo raggiunto tempo dopo.

Nel finale della puntata si è parlato di Juegos de amor y poder, serie nella quale interpreta Patricio Ferrer. Garcia ha definito quel personaggio uno dei più delicati della sua carriera perché affronta il tema dell’omosessualità e del rifiuto familiare.

L’attore ha spiegato di non aver mai interpretato prima un ruolo gay e di aver accettato il progetto con l’intenzione di lanciare un messaggio preciso. Secondo Garcia, in molte zone del Messico e dell’America Latina esiste ancora una forte difficoltà nell’accettare orientamenti diversi. Per questo motivo considera la serie un’occasione per spingere il pubblico a riflettere sul rispetto delle persone e delle differenze.

La puntata si è chiusa con i saluti di Vito Maria Camposeo, che ha ringraziato Lambda Garcia per la disponibilità e ha dato appuntamento alla prossima stagione del programma.