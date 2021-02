Chi è Vito Maria Camposeo? Opinionista tv e conduttore della rubrica I Sogni C...ostruiti dei vip

Vito Maria Camposeo è un giovane opinionista tv, docente e conduttore della rubrica social I Sogni C...ostruiti dei vip. Ha studiato recitazione ed è presidente del fanclub del modello e attore spagnolo Chando Erik Luna. Insegna italiano per studenti stranieri ed è opinionista del programma tv L’occasione giusta che va in onda su La4 Italia (canale 129 del digitale terrestre).

In un'intervista rilasciata al sito iGossip.it ha parlato della sua rubrica e dei vip intervistati: "Ho intervistato diversi vip e quasi non ci credo! Ripensandoci sono rimasto molto stupito da Michele Cucuzza e perché negartelo, ero atterrito! Fare una live con un professionista del suo calibro spaventa e non poco! Ricordo che ero sudatissimo dopo la live eppure con la sua eleganza e il suo savoir-faire ha saputo mettermi a mio agio. Credevo fosse un tipo ostico e un osso duro, in realtà è stato al gioco e la conversazione è stata molto piacevole. Subito dopo la diretta mi ha chiamato per complimentarsi e per dirmi che avevo classe e stile. Quando una persona come Cucuzza ti dice ciò, per me hai già vinto!".

Per poi aggiungere: "Anche Kevin Kolev mi ha stupito parecchio! Ecco vedi come passo da un personaggio all’altro così tanto diverso? Kevin mi ha stupito, perché all’apparenza come tutti pensano inutile negarlo, sembra il solito macho a tratti antipatico e “morto di fama”, quando in realtà è tutt’altro. Sentivo che era diverso da come la gente lo descriveva ed è stato così. Mi fido molto del mio sesto senso e lui si è rivelato essere molto gentile, alla mano, disponibile e simpatico! Mi hanno scritto in molti dopo la puntata della mia rubrica per dirmi che si erano sbagliati sul suo conto e questo mi ha fatto piacere perché tramite il mio format, ho mostrato il vero Kevin, quello che ancora non era arrivato a casa. Ad oggi mi reputo fortunato perché tutti i miei ospiti sono stati gentili e accoglienti e le live sono state un successo!".

Vito Maria Camposeo ha proseguito: "Ho fatto cadere qualcuno dal suo altarino (ride, ndr)!!! Tornando a Kevin sono riuscito con l’ausilio di alcune domande a trabocchetto, a fargli confessare che potrebbe essere uno dei prossimi concorrenti della nuova edizione del GF di Barbara D’Urso e lui quasi non se lo aspettava, è rimasto come un pesce lesso! Ma non contento, perché non lo sono mai, mi ha confessato in esclusiva che sente Giacomo Urtis, confermando ciò che aveva asserito Oppini durante la puntata di Live non è la D’Urso. Vuoi che continui? Lo scoop più grande me l’ha rivelato Gianluigi Martino, ex di Valeria Marini e manager televisivo. Cosa mi ha detto? Ha rivelato che la diffida di cui si parlava in tv da parte di Valeria ai suoi danni fosse inesistente! Incredibile! Tutti pensavano fosse vera, me compreso! Sono o non sono un gossipparo?".

In merito al suo ruolo di opinionista nelle tv locali, Camposeo ha spiegato: "Sai mi piace molto fare l’opinionista e dire la mia! Sono un rompiscatole e sono fermamente convinto che bisogna esserlo per poter dire la tua in un programma televisivo. In passato ho studiato recitazione ma non mi calzava il ruolo di attore, per niente! Non è per me dover dire a memoria le battute di un copione anche se non ti va giù! Ad un certo punto ho pensato che avrei dovuto cambiare strada perché non mi sentivo davvero libero di essere me stesso, e così per puro caso ho iniziato a prendere parte al Sud in diversi programmi come pubblico parlante. Ho inteso che potevo dire la mia senza essere pilotato da nessuno, scatenando anche dissapori in studio! È proprio questo che apprezzo del lavoro di opinionista, poter dire la tua senza censure ovviamente nei limiti del possibile, in piena libertà e anche a costo di farti odiare, ma si sa.. qualsiasi cosa tu dica o faccia avrai sempre degli haters!".

Per saperne di più sulle sue live vip e sui suoi progetti futuri, occorre seguire il suo profilo Instagram @victordarkangel. A presto con nuove news e gossip!

Vedi anche : vitomariacamposeoopinionistaconduttoredellarubrica